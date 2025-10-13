Популярни
БФЛА с акцент върху прозрачността на предстоящото Общо събрание

  • 13 окт 2025 | 15:01
  • 110
  • 0
БФЛА с акцент върху прозрачността на предстоящото Общо събрание

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) предприема конкретни стъпки за гарантиране на открито, прозрачно и конструктивно провеждане на предстоящото Общо събрание, което ще се състои на 8 ноември 2025 г. в театрална зала “Свети Георги“, бул. “Никола Вапцаров“ №47, гр. София.

Oт БФЛА са отправили официални покани към Министерството на младежта и спорта, както и към представителите на Световната атлетика и Европейската атлетика да присъстват като гости-наблюдатели на събранието.

“Предстои ни ключово събитие за бъдещето на българската лека атлетика. За да гарантираме пълна прозрачност и обективност, поканихме представител на Министерството на младежта и спорта, както и представители на международните атлетически организации да бъдат наши гости-наблюдатели. Вярвам, че тяхното присъствие ще допринесе за конструктивен диалог“, заяви избраният за председател на БФЛА Георги Павлов.

“Каня и представителите на медиите да присъстват на Общото събрание. Вярвам, че прозрачността е основата на доверието – както вътре в спортната общност, така и пред обществото,“ допълни Павлов.

