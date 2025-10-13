Популярни
  • 13 окт 2025 | 15:12
  • 125
  • 0
Съотборник на Милър-Макинтайър със сериозни здравословни проблеми

Цървена звезда, който опитва да се съвземе от кризата в началото на сезона, има нови проблеми заради контузията на американския гард Тайсън Картър, която може да го остави извън игра за няколко месеца.

Сръбският тим, чийто екип носи и българският национал Коди Милър-Макинтайър, заема 16-о място във временното класиране в Евролигата с актив от една победа и две загуби.

За Картър има съмнения, че страда от белодробна емболия и има вероятност баскетболистът да отсъства от терените около три месеца.

Воденият от новия си старши треньор Саша Обрадович отбор на Цървена звезда се подготвя за домакинството си срещу литовския Жалгирис в Евролигата във вторник, а след това му предстои домакински мач срещу Реал Мадрид в петък.

Тайсън Картър записа добър старт на сезона в най-престижната европейска клубна надпревара, като отбелязваше средно по 14.7 точки.

Задачата на белградчани срещу Жалгирис няма да е никак лесна, тъй като отборът стартира ударно в Евролигата този сезон и е единственият отбор с три победи от три мача. Жертви дотук на литовския тим станаха последователно финалистът от миналия сезон Монако, шампионът Фенербахче и Байерн Мюнхен, като баварците паднаха у дома от момчетата на Томас Масиулис миналата седмица с 28 точки разлика.

