Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
Сръбски национал разкри защо е избрал Дубай пред Цървена звезда

  • 10 окт 2025 | 19:30
  • 387
  • 0
Сръбски национал разкри защо е избрал Дубай пред Цървена звезда

Сръбският национал Филип Петрушев това лято беше изключително търсено име на европейския баскетболен пазар. Той избра да отиде в Дубай и обясни защо. Петрушев заяви пред гръцкото издание „Газета“, че е чакал оферта от НБА, но такава изобщо не е дошла, затова е потърсил други решения.

"Имаше много неща. Първо, чаках да видя дали ще получа оферта от НБА. Когато това не се случи, Цървена звезда вече беше финализирала състава си. Имах много предложения, но Дубай показа, че наистина ме иска. В Сърбия казваме: „Отиди там, където те искат.“ Треньорът и ръководството са предимно от Балканите, говорим на един и същ „език“ и споделяме един и същ начин на мислене. Беше правилният избор", коментира Филип Петрушев.

Напускането на Олимпиакос му е било трудно, но тежкото крило-център не изключва завръщане в Пирея един ден.

"Напускането беше трудно, но винаги съм поставял баскетбола на първо място. Треньорът е страхотен, но има специфична система, а аз съм играч, който може да играе на повече позиции. Не ми пасваше напълно. Исках да покажа пълния си потенциал и мисля, че го доказах в Цървена звезда. Защо не? Нямам нищо против никого в Олимпиакос, точно обратното. Имам приятели там, разговарям с играчи и треньорски щаб, и приятели, които ходят на „Порта 7“. Това е прекрасно място за мен", добави Петрушев.

Снимки: Imago

