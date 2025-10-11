Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Саша Обрадович е новият треньор на Цървена звезда, обяви на официалния си сайт сръбският гранд, в чийто състав е и българският национал Коди Милър-Макинтайър.

56-годишният специалист е бивш играч на тима в три отделни периода (1987-1993, 1994 и 1999-2000). През 2020 г. той за кратко е и старши треньор на отбора.

Бившият сръбски национал за последно бе начело на Монако, а в треньорската си кариера е водил още АЛБА Берлин и Локомотив Кубан, наред с други отбори.

Като играч има световна титла от шампионата в Гърция през 1998-а с националния отбор на Сърбия, както и сребро от Олимпийските игри в Атланта през 1996 г. и 3 златни отличия (плюс бронз) от европейски първенства.

От Звезда публикуваха и любопитно видео в социалната мрежа X с посланието: "Ново начало, същите цели, нова енергия... зарежда се".

В петък вечерта белградчани успяха да изненадат като гости действащия шампион в Евролигата Фенербахче с 86:81, но Цървена звезда започна новия сезон по разочароващ начин и това доведе до раздялата с досегашния наставник на тима Йоанис Сферопулос.

Следвай ни:

Снимки: Imago