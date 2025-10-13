Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Ива Дудова остава в Марица (Пловдив)

  • 13 окт 2025 | 14:14
  • 292
  • 0
Диагоналът Ива Дудова остава в Марица (Пловдив) и ще бъде част от шампионския състав на клуба за шести пореден сезон, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Продукт на школата на Марица, Ива преминава през всички възрастови формации, а от сезон 2020-2021 е неизменна част от първия отбор на шампионките. Само на 19 години тя вече има впечатляваща визитка – пет шампионски титли, пет Купи на България и пет участия в груповата фаза на Шампионската лига, последното от които бе историческо за клуба. Ива е преминала през всички гарнитури на националния отбор.

През 2021 г. печели бронзов медал от Европейското първенство с тима до 16 години, като в мача за третото място реализира впечатляващите 41 точки и е избрана за най-добър диагонал на турнира. През годините добавя към успехите си бронзови и сребърни отличия от Балкански първенства, а това лято завърши четвърта на световното първенство за жени U21, където бе най-добър реализатор с общо 166 точки.

