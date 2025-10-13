Популярни
  2. Лека атлетика
  Защо Шели-Ан Фрейзър-Прайс винаги ще цени олимпийската си титла на 100 метра от 2008 г.

Защо Шели-Ан Фрейзър-Прайс винаги ще цени олимпийската си титла на 100 метра от 2008 г.

  13 окт 2025 | 12:44
Защо Шели-Ан Фрейзър-Прайс винаги ще цени олимпийската си титла на 100 метра от 2008 г.

Легендарната ямайска спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс си спомни за ключовия момент, променил живота ѝ завинаги – нейният пробивен златен медал на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. Тя го описа като състезанието, което я е накарало да осъзнае, че е "предопределена за величие“.

В разговор с Кейтлин Хътчинсън по време на атлетическата среща Athlos в Ню Йорк, където беше коронясана от тенис легендата Серина Уилямс, вече оттеглилата се икона на спринта се върна към ранните си дни на световната сцена. Тя си припомни момента, който я превърна от сравнително неизвестен атлет в една от най-великите спринтьорки на всички времена.

"Трябва да кажа 2008 г., когато спечелих първия си олимпийски златен медал в Пекин“, заяви Фрейзър-Прайс със замислена усмивка. "Този момент наистина промени коя съм като личност, защото ми показа, че някой като мен, от мястото, откъдето идвам, е предопределен за величие и може да го постигне.“

Тогава едва на 21 години, Фрейзър-Прайс шокира света, като триумфира с време 10.78 секунди, превръщайки се в първата жена от Карибите, спечелила олимпийско злато на 100 метра. Според нея обаче, тя е отишла в Пекин без никакви очаквания за слава.

"Отидох там без да знам коя съм или какво искам да постигна. Целта ми беше просто да стигна до финала. Само това ми се струваше лудост. А накрая си тръгнах със златния медал“, сподели тя.

Победата за нея е била духовно и лично пробуждане: "Това е силата да знаеш кой си и да отстояваш тази сила. По онова време не го знаех. Просто отидох там с мисълта, че ще стигна до финала и ще се прибера у дома. Но Бог имаше нещо повече за мен. Наистина съм благодарна, защото това промени траекторията на живота ми завинаги.“

Снимки: Gettyimages

