  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Пио Еспозито ще бъде новият господар на наказателното поле, убеден е Спалети

Пио Еспозито ще бъде новият господар на наказателното поле, убеден е Спалети

  • 12 окт 2025 | 14:48
Предходният селекционер на Италия Лучано Спалети отличи младия талант Франческо Пио Еспозито, който в събота вкара дебютния си гол за мъжкия тим на “скуадра адзура” при успеха с 3:1 над Естония в световна квалификация. Той не спести похвалите си за нападателя, като го определи като бъдеща звезда в атака.

Пио Еспозито ще бъде новият господар на наказателното поле. Снощи вкара невероятен гол. Напомня ми за Виери – както и да му подадеш топката, той ще я овладее и ще превърне това в чиста голова възможност”, заяви Спалети днес по време на “Фестивала на спорта”.

20-годишният футболист на Интер дебютира за Италия преди месец в предишния мач срещу Естония. За “нерадзурите” пък досега през сезона той има шест двубоя и едно попадение.

