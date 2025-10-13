Популярни
  Многократна европейска медалистка Мононен с двоен триумф на шампионата по крос-кънтри на Финландия

  • 13 окт 2025 | 10:30
  • 131
  • 0
Трикратната медалистка от европейски първенства по крос-кънтри Илона Мононен стартира зимния си сезон с двойна победа на националния шампионат на Финландия по крос-кънтри, който се проведе във Вьойри в събота.

Тя спечели сутрешното бягане на 10 км, а по-късно през деня триумфира и в надпреварата на 4 км. Във второто състезание тя срещна сериозна съпротива от националната шампионка на 5000 м Айно Суни, която финишира само на секунда зад нея. Все пак Мононен грабна втората си титла за деня с време 13:42.

В бягането на 10 км тя приложи по-пестелива тактика, като се откъсна от съперничките си в последните 2 км и спечели с резултат 35:58.

Мононен, която се радва на отлично лято, спечелвайки титлите на 3000 м стийпълчейз както на Европейското първенство по лека атлетика за младежи под 23 години в Берген 2025, така и на Европейското отборно първенство по лека атлетика в Мадрид 2025 (Първа дивизия), се очаква отново да бъде сред претендентите за медал на Европейското първенство по крос-кънтри SPAR в Лагоа на 14 декември.

Тя е носителка на бронзов медал в състезанието за жени под 23 години от Анталия 2024, сребърен медал в същата възрастова група от Брюксел 2023 и сребро при девойките под 20 години от Пиемонт-Ла Мандрия Парк 2022.

На 21 години тя все още има право да се състезава в категорията до 23 години и ще се стреми да попълни колекцията си от медали в Лагоа. Националните титли по крос-кънтри при мъжете във Вьойри бяха спечелени от Туомас Хейкиля (10 км) и Мустафе Муусе (4 км).

Снимки: Gettyimages

