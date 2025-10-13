Дагинос с третото най-добро време в историята на 20 км в Париж

Етиен Дагинос записа най-бързото бягане на 20 км от европейски атлет, постигайки победа на родна земя в състезанието „20km de Paris“ в неделя сутрин.

Дагинос, който наскоро достигна до финала на 5000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, спря хронометъра на 56:18. Това е третото най-добро време в историята в самостоятелна надпревара на 20 км, като пред него са само Зерсенай Тадесе от Еритрея (56:01) и Конър Манц от Съединените щати (56:16).

Французинът също така подобри рекорда на трасето от 57:19, поставен от кениеца Еванс Черуйот, който датираше от изданието на състезанието през 2005 г.

25-годишният атлет, който за кратко държеше европейския рекорд на 10 км миналата година с време 27:04 и спечели сребърен медал на същата дистанция на първото Европейско първенство по бягане тази година, поведе изцяло европейска челна тройка. Неговият сънародник Еманюел Рудолф-Левис завърши втори с 56:31, а испанецът Саид Мечаал, по-малкият брат на Адел, се нареди трети с 56:32.

В състезанието при жените победата грабна бившата световна шампионка на 3000 метра за девойки до 20 години Мерси Чепвоген от Кения, която също постави нов рекорд на трасето с време 64:58. Манон Трап беше най-добре представилата се французойка, завършвайки на трето място с 66:15.