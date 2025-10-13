Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

  • 13 окт 2025 | 10:13
  • 166
  • 0
МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

МОК разглежда забраната за участие на израелски спортисти на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта.

"Запознати сме с различни изявления относно участието на израелския отбор по спортна гимнастика на предстоящото Световно първенство в Индонезия. Работим, за да разберем по-добре ситуацията с всички заинтересовани страни“, заяви представител на пресслужбата на МОК пред ТАСС.

Индонезийският министър на правосъдието, правата на човека, имиграцията и корекционните въпроси Юсрил Ихза Махендра заяви, че на израелските гимнастички няма да бъдат издадени визи за участие на Световното първенство.

Турнирът ще се проведе от 19 до 25 декември. Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Седем медала за България на турнир по спортна аеробика в Пловдив

Седем медала за България на турнир по спортна аеробика в Пловдив

  • 12 окт 2025 | 20:40
  • 580
  • 0
Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

  • 11 окт 2025 | 15:14
  • 668
  • 0
Христо Манолов и Борислава Иванова поведоха в квалификациите в Пловдив

Христо Манолов и Борислава Иванова поведоха в квалификациите в Пловдив

  • 11 окт 2025 | 10:30
  • 518
  • 0
Българските състезатели по гимнастика със синдром на Даун ще участват на международен турнир в Норвегия

Българските състезатели по гимнастика със синдром на Даун ще участват на международен турнир в Норвегия

  • 11 окт 2025 | 08:47
  • 1037
  • 0
Краси Дунев: Целите на Световното са ни финали на отделните уреди

Краси Дунев: Целите на Световното са ни финали на отделните уреди

  • 10 окт 2025 | 17:14
  • 1106
  • 0
Валентина Георгиева няма да рискува с нов прескок на Световното

Валентина Георгиева няма да рискува с нов прескок на Световното

  • 10 окт 2025 | 16:32
  • 1451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3631
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6065
  • 73
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 162
  • 0
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 3490
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6496
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 5002
  • 0