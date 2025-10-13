Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Украйна
  3. Ребров обяви дали ще напусне Украйна

Ребров обяви дали ще напусне Украйна

  • 13 окт 2025 | 06:41
  • 694
  • 0
Ребров обяви дали ще напусне Украйна

На пресконференция преди квалификационния мач за Световното първенство през 2026 г. между Украйна и Азербайджан селекционерът на украинците Серхий Ребров коментира слуховете за евентуалното напускане на националния тим в посока Панатинайкос.

“Отново... На първата пресконференция всичко също се свеждаше до отричане или потвърждаване на нещо. Когато един треньор се справя добре, хората проявяват интерес към него. Вижте как раздухват всяка новина! Как е възможно това? Не беше случайно, че попаднах в националния отбор – аз имах добра работа и преди това. Но сега съм фокусиран върху работата с украинския национален отбор, уважавам страната си и ще работя тук докрай”, коментира Ребров.

Украйна и Азербайджан излизат в днешния 13-и октомври (понеделник) в среща от група “D” на квалификациите за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико идното лято, като двубоят се явява ключов за украинците в битката им за второто място, което дава право на участие в баражите.

Мачът ще се проведе на “Тарчински Арена” заради руската военна агресия в Украйна, която вече повече от три години пречи на нормалното провеждане на спортния календар в някои райони на Източна Европа.

