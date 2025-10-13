Популярни
  3. Палмейрас удари предпоследния в Бразилейро Betano и оглави класирането

  • 13 окт 2025 | 03:29
Отборът на Палмейрас излезе на полпозишън в битката за титлата в Бразилейро Betano, след като разби тима на Жувентуде с 4:1 в отложен мач от 12-ия кръг на шампионата. Поражението остави Жувентуде на предпоследното място в класирането на пет точки от спасителния бряг, докато Палмейрас води с три точки пред втория Фламенго.

Победителите решиха всичко в рамките на първия час игрово време, като вкараха по два гола от двете страни на почивката. Рафаел Вейга откри в 27-ата минута, Бруно Родригеш покачи в 44-ата, в 49-ата Бруно Фукс направи класиката, а разгрома оформи Фелипе Андерсон в 56-ата. Така се стигна и до 76-ата минута, когато Родриго Сам отбеляза почетния гол за Жувентуде.

Това е трета поредна победа за отбора на Палмейрас, като в следващия кръг отборът ще срещне тима на РБ Брагантино (16.10). В края на месеца пък предстоят полуфиналните битки от Копа Либертадорес срещу еквадорския ЛДУ Кито (24.10, 31.10).

