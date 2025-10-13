Популярни
Пегула след загубата в Ухан: Винаги се стремя да се усъвършенствам

  • 13 окт 2025 | 01:26
Пегула след загубата в Ухан: Винаги се стремя да се усъвършенствам

Джесика Пегула говори след загубата си от Кори Гоф с 4:6, 5:7 на финала на турнира в Ухан.

Гоф пречупи Пегула и триумфира в Ухан
Гоф пречупи Пегула и триумфира в Ухан

“Искам да поздравя Коко и нейния отбор. Беше фантастична седмица, всички играха брилянтно. Поздравления и всичко най-хубаво”, започна Пегула.

“Ще се видим скоро на финалите — за мен е голяма чест да играя с теб, като приятел и сънародник. Беше наистина забавно. Успех във всичко”, каза Пегула.

“Благодаря на моя отбор – тазгодишното Азиатско турне беше много по-успешно от миналата година. Винаги се стремя да се усъвършенствам и да преодолявам предизвикателствата, така че благодаря за подкрепата. Мисля, че мога да се върна у дома с чувство на гордост. Благодаря на всички, които ме подкрепяха през цялата седмица”, каза още Пегула.

“Благодаря на феновете в Китай – невероятни сте. Дори не знаех, че имам толкова много фенове тук! Невероятно е. Всеки ден усещах все повече и повече подкрепа, не само тук, но и в цялата страна. Благодаря ви много – наистина го оценявам и нямам търпение да се върна отново”, завърши Пегула.

