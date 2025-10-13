Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Мхитарян за Клоп: Все още ми дължи 50 евро

Мхитарян за Клоп: Все още ми дължи 50 евро

  • 13 окт 2025 | 01:17
  • 142
  • 0
Мхитарян за Клоп: Все още ми дължи 50 евро

Бившият халф на Борусия (Дортмунд) Хенрих Мхитарян, който сега играе за Интер, говори за работата си с Юрген Клоп .

„Той намираше решение на всеки проблем, винаги беше на разположение и ме изслушваше за всичко. Имах труден период в Дортмунд, но той ми помогна много. Все още ми дължи 50 евро за залог, след като вкарах два гола“, цитира Мхитарян „La Gazzetta dello Sport“.

Арменският футболист работи рамо до рамо с немския треньор от 2013 до 2015 г., докато Клоп не напусна „Бъмбълс“. През този период халфът изигра 88 мача във всички състезания, отбелязвайки 18 гола. Сезон по-късно той премина в Манчестър Юнайтед.

