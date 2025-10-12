Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Победа за жените и равенство за мъжете на България в 7-ия кръг на европейското отборно първенство по шахмат

Победа за жените и равенство за мъжете на България в 7-ия кръг на европейското отборно първенство по шахмат

  • 12 окт 2025 | 21:12
  • 759
  • 3
Женският тим на България се завърна към победите в седмия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, а мъжкият направи равенство.

Българките, които са европейски шампионки за 2023 година, спечелиха с 2,5:1,5 точки срещу втория отбор на домакините от Грузия и прекъснаха серията си от три последователни поражения.

Решителната победа записа Белослава Кръстева, която надигра на втора дъска с белите фигури Мака Пуртселадзе. Преди това двата тима си бяха разменили по един успех, като Надя Тончева спечели с черните срещу Инга Хурцилава, а Антоанета Стефанова допусна поражение от Сопико Хухашвили. На четвърта дъска Виктория Радева стигна до реми със Сопио Гвитадзе и това бе напълно достатъчно за българския отбор, който вече има 8 мач-точки и заема 13-о място.

Лидер с 12 мач-точки е Полша, пред Украйна и Германия с по 11 мач-точки.

При мъжете България направи равенство 2:2 точки със силния отбор на Чехия. Всички партии, в които Аркадий Найдич игра с Тай Дай Ван Нгуен, Мартин Петров с Давид Навара, Момчил Петков с Вацлав Финек и Радослав Димитров с Ян Викоук, завършиха с реми.

В актива си България има 8 мач-точки, като заема 16-о място. Начело с 13 мач-точки е Украйна, пред Азербайджан с 11 и Нидерландия с 10.

