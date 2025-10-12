Кристина Гунчева и Волунтари грабнаха Суперкупата на Румъния

Българската разпределителка Кристина Гунчева и тимът на КСО Волунтари спечелиха Суперкупата на Румъния.

Воденият от Джовани Капрара тим се наложи над Волей Алба-Блаж с 3:1 (26:24, 12:25, 25:21, 25:18) в големия финал за трофея.

Така отборът от южна Румъния грабна втори пореден трофей - след миналогодишния. Алба Блаж пък печели Суперкупата през 2021 и 2023 г.

Двата отбора се изправиха един срещу друг за трети пореден път.

Кристина Гунчева имаше епизодични включвания, но не отбеляза точков актив. Най-резултатна бе Никол ван де Воосе със 17 точки (1 ас, 1 блокада). По 10 точки записаха Никола Радосова и Сабрина Спаркс. За съперника Дария Иванова не се появи в игра. Най-голям актив записа Витория Пиани - 25 точки (3 аса).