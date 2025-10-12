Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Джейкъб Киплимо спечели Маратона на Чикаго

Джейкъб Киплимо спечели Маратона на Чикаго

  • 12 окт 2025 | 20:19
  • 180
  • 0
Джейкъб Киплимо спечели Маратона на Чикаго

Угандиецът Джейкъб Киплимо спечели Маратона на Чикаго - едно от най-масовите и най-важни състезания в маратонската дисциплина.

Той постигна категорична победа, като измина 42-километровата дистанция за 2 часа, 2 минути и 23 секунди.

При жените победата бе за етиопката Хауи Фейса. Киплимо, който е световният рекордьор в полумаратона, изпревари с минута и 31 секунди Амос Кипруто от Кения, който се нареди втори. Трети с 2 часа, 4 минути и 37 секунди остана друг кениец - Алекс Масай. При жените Фейса взе победата с 2 часа, 14 минути и 56 секунди. Тя изпревари с повече от две минути сънародничката си Мегерту Алему, а трета остана Магдалена Шаури от Танзазания с 2:18:03 часа.

Снимки: Gettyimages

