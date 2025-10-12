Лудогорец скърби за Добромир Жечев, обърна се към "синята" общност

Лудогорец изказа съболезнования към близките, приятелите и цялата "синя" общност за кончината на големия български футболист Добромир Жечев, който си отиде от този свят на 82 години.

"ПФК Лудогорец изказва своите най-искрени съболезнования на близките, приятелите и цялата „синя“ общност по повод кончината на легендата на Левски и българския национален отбор Добромир Жечев.

Футболът в България загуби една от своите големи фигури – човек, отдаден изцяло на играта и на любимия си клуб. Неговото име ще остане завинаги записано в историята на родния футбол. Почивай в мир", написаха "орлите" на официалната си страница във "Фейсбук".