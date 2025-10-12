Ерик Стоев продължава кариерата си в Италия

Ерик Стоев ще продължи кариерата си в Италия. 21-годишният посрещач подписа договор с Уни Бари Волей, който ще се състезава в Серия B през новия сезон.

Синът на бившия национален селекционер на България Мартин Стоев – 21-годишният Ерик Стоев, подписа договор с Уни Бари Волей.

Ерик Стоев вече има натрупан международен опит – играл е както в България, така и в Испания и Саудитска Арабия. С екипа на младежкия национален отбор на България (до 22 г.) участва на Европейското първенство през 2024 г., където демонстрира стабилно представяне и утвърди името си като едно от перспективните български имена в посрещането.

„Много съм щастлив, че започвам това ново приключение с Уни Бари Волей,“ сподели Стоев при представянето си.

„Още след първите тренировки усетих страхотен ентусиазъм и амбициозен проект, в който вярвам. Градът вече ми даде много енергия и съм сигурен, че феновете ще ни подкрепят, за да постигнем големи неща.“

Ерик Стоев и съотборниците му вече записаха и първата си победа за сезона.