Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ерик Стоев продължава кариерата си в Италия

Ерик Стоев продължава кариерата си в Италия

  • 12 окт 2025 | 18:30
  • 569
  • 0
Ерик Стоев продължава кариерата си в Италия

Ерик Стоев ще продължи кариерата си в Италия. 21-годишният посрещач подписа договор с Уни Бари Волей, който ще се състезава в Серия B през новия сезон.

Синът на бившия национален селекционер на България Мартин Стоев – 21-годишният Ерик Стоев, подписа договор с Уни Бари Волей.

Ерик Стоев вече има натрупан международен опит – играл е както в България, така и в Испания и Саудитска Арабия. С екипа на младежкия национален отбор на България (до 22 г.) участва на Европейското първенство през 2024 г., където демонстрира стабилно представяне и утвърди името си като едно от перспективните български имена в посрещането.

„Много съм щастлив, че започвам това ново приключение с Уни Бари Волей,“ сподели Стоев при представянето си.

„Още след първите тренировки усетих страхотен ентусиазъм и амбициозен проект, в който вярвам. Градът вече ми даде много енергия и съм сигурен, че феновете ще ни подкрепят, за да постигнем големи неща.“

Ерик Стоев и съотборниците му вече записаха и първата си победа за сезона.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

  • 12 окт 2025 | 16:01
  • 2558
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

  • 12 окт 2025 | 15:28
  • 1091
  • 0
Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

  • 12 окт 2025 | 14:58
  • 1005
  • 4
Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

  • 12 окт 2025 | 14:48
  • 1042
  • 0
Матей Казийски излиза срещу Дея днес

Матей Казийски излиза срещу Дея днес

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 1134
  • 0
Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

  • 12 окт 2025 | 14:36
  • 1010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 19126
  • 24
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 27212
  • 6
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 93948
  • 44
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 26466
  • 36
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 6510
  • 13
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

  • 12 окт 2025 | 19:56
  • 12743
  • 0