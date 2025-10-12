Силно начало за Аспарух Аспарухов в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов започна със силните си изяви за новия си полски клуб Шлепск Малов Сувалки.

Универсалният волейболист започва втория си престой в Полша, след като през 2018/2019 носеше екипа на Сточня (Шчечин).

Сега той отново е част от PlusLiga, където изглежда готов да се превърне в един от водещите играчи на тима на треньора Доминик Кваписевич.

Шлепск изигра две контроли срещу Индикупол АЗС (Олшчин), като в първия мач тимът от Сувалки се наложи с 3:1 (34:32, 16:25, 25:18, 25:21), а във втория, двата отбора завършиха 2:2 (26:24, 27:29, 21:25, 25:18). Срещите послужиха като важен тест преди началото на шампионата, а Аспарухов се отличи с 12 точки. Най-резултатен стана Бартош Филипяк с 24 точки. Енрике Онорато добави 13 точки.

Следващият тест за Шлепск ще бъде участието в Мемориала „Йозеф Гайевски“ (16–17 октомври) в Сувалки, където съперници ще бъдат Барком-Кажани (Лвов), Инпост ХКС (Хелм) и вицешампионът на Естония Барус Вору ВК.

Biało-niebiescy grają z @indykpolazs w Hali OSiR Węgorzewo! 🏐 Wynik po każdym z setów znajdziecie w sekcji komentarzy pod tym postem. Do boju, MKS! ⚔️ pic.twitter.com/kMu7Eg8bir — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) October 10, 2025