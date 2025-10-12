Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силно начало за Аспарух Аспарухов в Полша

Силно начало за Аспарух Аспарухов в Полша

  • 12 окт 2025 | 18:20
  • 684
  • 0

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов започна със силните си изяви за новия си полски клуб Шлепск Малов Сувалки.

Универсалният волейболист започва втория си престой в Полша, след като през 2018/2019 носеше екипа на Сточня (Шчечин).

Сега той отново е част от PlusLiga, където изглежда готов да се превърне в един от водещите играчи на тима на треньора Доминик Кваписевич.

Шлепск изигра две контроли срещу Индикупол АЗС (Олшчин), като в първия мач тимът от Сувалки се наложи с 3:1 (34:32, 16:25, 25:18, 25:21), а във втория, двата отбора завършиха 2:2 (26:24, 27:29, 21:25, 25:18). Срещите послужиха като важен тест преди началото на шампионата, а Аспарухов се отличи с 12 точки. Най-резултатен стана Бартош Филипяк с 24 точки. Енрике Онорато добави 13 точки.

Следващият тест за Шлепск ще бъде участието в Мемориала „Йозеф Гайевски“ (16–17 октомври) в Сувалки, където съперници ще бъдат Барком-Кажани (Лвов), Инпост ХКС (Хелм) и вицешампионът на Естония Барус Вору ВК.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

  • 12 окт 2025 | 16:01
  • 2555
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

  • 12 окт 2025 | 15:28
  • 1088
  • 0
Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

  • 12 окт 2025 | 14:58
  • 1004
  • 4
Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

  • 12 окт 2025 | 14:48
  • 1040
  • 0
Матей Казийски излиза срещу Дея днес

Матей Казийски излиза срещу Дея днес

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 1133
  • 0
Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

  • 12 окт 2025 | 14:36
  • 1010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 19107
  • 24
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 27167
  • 6
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 93928
  • 44
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 26454
  • 36
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 6505
  • 13
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

  • 12 окт 2025 | 19:56
  • 12735
  • 0