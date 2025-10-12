#BeActiveTogether Международен спортен лагер започва в Солун

От 12 до 15 октомври 2025 г. в Солун, Гърция, стартира международният спортен лагер #BeActiveTogether - вдъхновяващо събитие, което ще обедини над 50 участници от България и Гърция, сред които 40 лица с интелектуални затруднения, треньори, социални работници и координатори на проекти.

Лагерът се организира от AETOI Thessalonikis, а българската група се координира от Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) с подкрепата на Сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към НСА „Васил Левски“. През следващите дни участниците ще се потопят в разнообразна спортна програма, включваща баскетболен турнир, RunChallenge, лека атлетика и адаптирани активности, насочени към насърчаване на приобщаването, работата в екип и радостта от движението.

Сред участниците са представители на СК „Адаптирани спортове“ - София, Сдружение „Паралелен свят“ - Пловдив и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Перник (ДЦПЛУ Перник). Събитието се осъществява с подкрепата на студентите от АФАС, които ще съдействат за реализирането на спортните дейности и ще осигурят незабравими емоции за всички атлети.

Проектът #BeActiveTogether, съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, цели да създава възможности за хора с интелектуални затруднения да участват активно в спорта, да развиват социални умения и да изграждат увереност в подкрепяща среда.