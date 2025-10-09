Микаел Антонио тренира с друг клуб от Премиър лийг

Бившият нападател на Уест Хам Микаел Антонио в момента тренира с друг лондонски клуб. Според “Скай спортс” 35-годишният футболист, който през декември претърпя тежка автомобилна катастрофа, тренира с Брентфорд. Засега обаче клубът не смята да му предлага договор, а просто му дава възможност да поддържа форма.

Антонио поднови тренировки четири месеца след споменатата катастрофа, в която счупи крака си на четири места. Уест Хам обаче не му предложи нов договор и след края на миналия сезон той напусна. Нападателят се завърна на терена през юни, когато влизаше като резерва в три мача за Ямайка по време на Голд Къп. Неговата амбиция е да бъде готов за Световното през следващата година, в случай че Реге Бойс успеят да се класират за участие.

35-годишният нападател записа общо 323 двубоя и 83 гола за “чуковете”, с което се превърна във водещ голмайстор на тима в Премиър лийг.