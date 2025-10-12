Обявиха финалистите за "Атлет на Европа"

Европейската атлетика обяви имената на тримата финалисти за престижната награда "Атлет на годината“ в Европа при мъжете. Победителят ще бъде награден на специална церемония в Батуми (Грузия) на 25 октомври.

Наградата "Атлет на годината“ в Европа се връчва за първи път през 1993 г., когато първи носители на трофея стават британците Линфорд Кристи и Сали Гънел. Сред последвалите победители при мъжете са световни рекордьори като Джонатан Едуардс, Ян Железни, Кевин Майер, Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен и Арманд Дуплантис.

Дуплантис беше коронясан за "Атлет на годината“ за втори път през 2024 г., след като през 2022 г. подели наградата с Якоб Ингебригтсен. Шведът е и бивш носител на приза "Изгряваща звезда“, който спечели през 2018 г.

Арманд Дуплантис

Арманд Дуплантис записа пореден безупречен сезон, удължавайки победната си серия в овчарския скок до 37 състезания и подобрявайки световния си рекорд четири пъти през 2025 г.

Върховият момент в сезона му дойде на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където Дуплантис спечели третата си поредна световна титла, преодолявайки 6.30 м от трети опит, за да подобри световния рекорд за 14-ти път в своята кариера.

Сред многобройните му други постижения през 2025 г. са третата му световна титла на закрито в Нандзин и първият в кариерата му световен рекорд на родна земя, постигнат на Диамантената лига в Стокхолм през юни с резултат 6.28 м.

След като вече спечели трофея през 2022 и 2024 г., Дуплантис има шанс да стане едва вторият атлет след Мо Фара (2011-2016), печелил наградата три пъти.

Матиа Фурлани

На 20-годишна възраст италианецът Матиа Фурлани измести Карл Люис като най-младия световен шампион в историята на скока на дължина при мъжете, триумфирайки в Токио.

Фурлани постигна най-добър личен резултат от 8.39 м в петия кръг, което го изстреля към титлата – първият златен медал за Италия в тази дисциплина в историята на шампионатите.

Фурлани, който беше обявен за "Изгряваща звезда“ при мъжете през 2023 г., спечели и световната титла на закрито в Нандзин само с един сантиметър разлика. Това се случи само две седмици, след като беше победен в шестия кръг на Европейското първенство на закрито в Апелдорн от Божидар Съръбоюков, също с един сантиметър.

Джими Гресие

Джими Гресие беше може би най-известен с неуспешното си празнуване на Европейското първенство по крос кънтри през 2018 г. в Тилбург, но на Световното първенство в Токио французинът влезе в заглавията с бягането си.

В бавно и тактическо състезание, повлияно от бруталната жега и влажност, Гресие си проправи път през група бегачи, за да спечели изненадващ, но заслужен златен медал на 10 000 метра. В последния ден на шампионата той добави и бронз на 5000 метра към колекцията си от постижения.

Трима французи досега са печелили наградата "Атлет на годината“: Кристоф Льометр през 2010 г., Рено Лавийени през 2014 г. и Кевин Майер през 2018 г.