Новият герой на Колумбия: убит баща и португалски треньор по пътя

Новият герой на колумбийския футбол се казва Нейсер Вийяреал. След малко плах старт на Световното първенство до 20 години 20-годишният нападател се развихри в елиминациите, отбелязвайки два гола срещу Република Южна Африка – при успеха на тима с 3:1, а после блесна дори с хеттрик срещу Испания при трудната победа (3:2) в събота.

Hat-trick de Néiser Villarreal e classificação da Colômbia sobre a Espanha num jogaço pelo Mundial sub-20.pic.twitter.com/rxN4QGIFY0 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 12, 2025

Колумбия си осигури място на полуфиналите на турнира, където ще се изправи срещу силния състав на Аржентина и каквото и да се случи, едно е сигурно: Нейсер ще си тръгне от надпреварата като един от най-високо оценените играчи.

Но кой е този младок, който изгря в Милионариос и вече е свързван с Порто? Във футбола той тепърва се представя на света, но точните му удари и празненствата крият травматичен епизод: убийството на баща му, когато Нейсер е бил невръстно дете.

“Той е там горе. Убиха го, когато бях само на шест години. Имам спомени от него и всяка вечер той ми помага отгоре. Разговарям с него всеки път, когато имам мачове, защото знам, че той би искал да ме види да играя за националния отбор“, заяви Вийяреал след мача с Южна Африка на осминафиналите.

Сигурно е, че след Световното първенство до 20 години Нейсер ще има португалски треньор. Младият нападател вече е подписал предварителен договор с Крузейро, където ще бъде ръководен от Леонардо Жардим. Португалецът ще има в ръцете си необработен талант, който вече е привлякъл интерес и от други места: Фиорентина, Рома и Барселона са проучвали играча, който засега ще продължи да се развива в Южна Америка. Само бъдещето ще покаже докъде може да стигне, но потенциалът е налице...

🇨🇴 Néiser Villarreal (20) 🤝 U20 World Cup Knockout stage:



🆚 South Africa ⚽️⚽️

🆚 Spain ⚽️⚽️⚽️



Simply amazing.



Set to move to Cruzeiro in 2026, Ney has found another gear! 🔥 pic.twitter.com/sK3mnZV5S8 — Football Wonderkids (@fbwonderkids) October 11, 2025