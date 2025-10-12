Еди Меркс поздрави Тадей Погачар за невероятния сезон

Легендата на колоездачния спорт Еди Меркс поздрави по телефона словенеца Тадей Погачар след победата му в Обиколката на Ломбардия в неделя.

Успехът на 27-годишния Погачар сложи край на невероятния му сезон, в който той спечели световната титла, европейската титла, Обиколката на Франция, както и три от петте Монумента. Освен това той триумфира за пети път в Ломбардия, което го изравни на върха в класацията за най-много победи с италианската звезда на колоездачния спорт от следвоенните години на миналия век Фаусто Копи.

"Хората винаги са ме сравнявали с Еди Меркс. Това не ме притеснява, но честно казано и не ми харесва", каза словенецът.

Той добави, че целта му през следващата година е да спечели двата Монумента, които липсват в кариерата му - Милано - Сан Ремо и Париж - Рубе.

80-годишният Меркс е смятан от мнозина специалисти за най-великия колоездач на всички времена. Белгиецът има пет победи в Обиколката на Франция - с една повече от Погачар, пет победи в Обиколката на Италия, както и три световни титли. Той е печелил и всеки от петте Монумента по поне два пъти, както всяко едно от най-големите еднодневни състезания в света.