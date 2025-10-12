Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов, започна новия клубен сезон с победа.

Шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) победи носителя на Купата на Полша Ястрежебски Венгел (Ястжембие-Здруй) с 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 20:25, 15:13) в първия ден на турнира “Богданка Волей Къп”, който се провежда в зала „Глобус“ в Люблин.

BOGDANKA LUK LUBLIN MELDUJE SIĘ W FINALE BOGDANKA VOLLEY CUP IM. TOMASZA WÓJTOWICZA!#BogdankaVolleyCup I @LukLublin pic.twitter.com/kgcMTRI9uu — Polsat Sport (@polsatsport) October 11, 2025

Алекс Грозданов игра като титуляр и записа 6 точки за успеха.

Най-резултатен за Богданка стана Матис Ено с 19 точки.

Голямата звезда на отбора Вилфредо Леон не влезе в игра.

Във втората среща бронзовият медалист от миналия сезон в Полша Пройект (Варшава) победи италианския Чистерна Волей с 3:0 (25:19, 25:17, 25:18).

В спор за купата Богданка ще срещне днес Варшава, като мачът е от 19:00 часа.

Wygrywamy pierwszy mecz Turnieju Bogdanka Volley Cup i w niedzielę gramy w finale! 🔥 pic.twitter.com/4idw52NpCB — BOGDANKA LUK Lublin (@LukLublin) October 11, 2025

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ (ЯСТЖЕМБИЕ-ЗДРУЙ) 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 20:25, 15:13)

БОГДАНКА: Марчин Коменда, Кевин Сасак 3, Матис Ено 19, Вахник 8, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 6, Деймиън Гийма 9 - Талес Хос-либеро (Матеуш Малиновски 13, Джъстин Юнг 11, Зайац 3, Прокопчук 2)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Бенжамен Тонюти 1, Лукаш Качмарек 16, Миран Куюнджич 21, Шершен 9, Антон Бреме 11, Железчик 6 - Граниечни-либеро (Лоренц 2, Адриан Сташевски 2)

Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ.