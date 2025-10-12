Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 120
  • 0
БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

В навечерието на световната квалификация между националните отбори на България и Турция, БФС бе партньор на престижния бизнес форум "Дипломация чрез спорт и търговия", проведен в хотел "Рамада" – София. Събитието събра на едно място над 200 представители на българския и турския бизнес, както и представители на държавни институции и дипломатически мисии.

Обръщения към гостите отправиха Добрин Гьонов, заместник-изпълнителен директор на Българския футболен съюз, и Димитър Георгиев, заместник-министър на младежта и спорта. Те подчертаха значението на спорта като естествен посредник в изграждането на доверие, приятелство и икономическо сътрудничество между България и Турция.

Сред специалните гости на форума бяха Фикрет Индже, почетен председател на Българо-турската търговско-индустриална камара (БТТИК), М. Зеки Саръбекир, председател на Турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически връзки (DEİK), Бурхан Немутлу, председател на Управителния съвет на БТТИК, Мила Ненова, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Мехмет Саит Уянък, посланик на Република Турция в България, и Красимир Якимов, заместник-министър на иновациите и растежа на Република България.

В рамките на форума 20 компании-изложители представиха своята дейност и възможности за партньорство пред участниците, демонстрирайки потенциала на двустранните икономически отношения.

Българският футболен съюз продължава да развива инициативи, които надхвърлят рамките на спорта и насърчават междудържавното сътрудничество, икономическия обмен и културното сближаване чрез футбола.

Организатори на събитието бяха Българско-турската търговско-индустриална камара (BULTİŞAD) с подкрепата на Турско-българския бизнес съвет към DEİK, Българската агенция за малки и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции и Посолството на Република Турция в София.

