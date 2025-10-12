Най-неочакваният и необичаен финал на "Мастърс" предстои

Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро са преди всичко семейство - така започва анализът на официалния сайт на АТР за финала в Шанхай. Двамата братовчеди просто споделят един и същи спорт, който са играли „хиляди пъти“ – още от юношеските си години, през времето като съотборници в Тексаския университет, чак до днес. Но никога не са си представяли, че ще направят това, което им предстои днес – да се изправят един срещу друг във финал на турнир от серията "Мастърс".

Само ден след като всеки от тях победи бивш №1 в света, Вашеро сензационно елиминира Новак Джокович, а Риндеркнеш обърна Даниил Медведев — двамата братовчеди ще спорят за титлата в Шанхай.

„Това е неизпълнимата мечта – така бих го нарекъл. Дори в най-смелите ни мечти не бихме могли да си представим подобно нещо. Това е нещо, което просто не може да съществува в реалността“, каза Риндеркнеш. „Не знам откъде дойде това, как се случи. Явно сме направили нещо добро за хората около нас, за да заслужим такова преживяване, защото е просто невероятно.“

Двамата са поели различни, но сходни пътища до този момент. Французинът Риндеркнеш е с малко над три години по-възрастен от братовчеда си от Монако – Вашеро. Те прекарали два сезона заедно в колежа, преди да поемат по професионалния път.

Риндеркнеш достигна №42 в световната ранглиста през 2022 г., когато участва и в първия си ATP финал в Аделаида. Сега 30-годишният французин вече е №28 в класацията на АТР след поредица от силни мачове, подкрепени от мощен сервис и агресивен стил. Той шокира Александър Зверев в първия кръг на "Уимбълдън", а след това го победи отново и в Шанхай. С 20 победи през сезона, Риндеркнеш стана деветият французин в историята, достигнал финал на турнир от сериите "Мастърс".

От своя страна, Вашеро беше записал само една победа на ниво ATP преди началото на турнира. Във втория кръг на квалификациите той изоставаше със сет и беше на две точки от загуба срещу канадеца Лиам Драксъл, преди да направи обрат и да започне приказката си.

Оттогава 26-годишният монегаск не е спирал — той стана първият представител на Монако, достигнал четвъртфинал, полуфинал и финал на какъвто и да е турнир от ATP. Негов треньор е полубрат му Бенжамен Балере, който достигна №204 в света. Интересното е, че Вашеро в момента също е №204, а след тази седмица вече се изкачи до №58 и може да стане №40, ако спечели титлата.

„Това е като приказка“, каза Балере. „Той пише история – за себе си и за Монако. Първият в Топ 100, първият на финал от такава величина… Нямам думи. Това не е дори неочаквано – това е невъзможно, а той го прави. Вал е просто невероятен тази седмица.“

След шокиращата победа над четирикратния шампион Джокович, Вашеро се прибра в съблекалнята и включи телефона си — залят от съобщения от семейството и приятелите си в Монако.

„Беше трудно да не се разплача“, призна той. В турнира той вече бе отстранил и Александър Бублик (№14), Томаш Махач (№20), Талон Грийкспор (№27) и Холгер Руне (№10). Вашеро промени живота си само за един турнир и в неделя може да стане най-ниско класираният шампион в историята на сериите "Мастърс" (от 1990 г. насам).

След победата Риндеркнеш и Вашеро се прегърнаха на корта в емоционален момент:

„Сърцето ми биеше по-бързо, отколкото в собствения ми мач“, каза Вашеро. „Исках само да го прегърна. Беше лудост.“

Финалът между двамата братовчеди е напълно неочакван, но и напълно заслужен:

„Ако сме тук, значи го заслужаваме“, каза Вашеро. „Сега не искам да мисля за самия мач, а просто да се насладя на момента.“

Последният им официален двубой е бил през 2018 г. на турнир от ITF във Франция, когато Риндеркнеш печели в два сета.

Сега обаче сцената е съвсем различна — финал на "Мастърс" в Шанхай, където двама братовчеди ще се изправят един срещу друг за слава и история.

„Утре така или иначе ще има двама победители“, завърши Риндеркнеш.

„Ще има мач, разбира се, но днес вече спечелихме всичко, което можехме.“