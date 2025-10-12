25-годишен американец разочарова публиката в Рио с нокаут

Популярни
  • 12 окт 2025 | 08:46
Майкъл Асуел разочарова екзалтираните бразилски фенове на UFC в Рио и нокаутира местния любимец Лукас Алмейда още в първия рунд на голямата галавечер на най-мащабната ММА организация в света.

Асуел (11-3 MMA, 1-1 UFC) направи своя дебют в UFC по-рано тази година само с тридневно предизвестие, когато загуби по точки от Боладжи Оки. Този път обаче, след пълна подготовка за двубоя си срещу Лукас Алмейда (15-5 MMA, 2-4 UFC), той излезе изключително агресивно и не даде шанс на съперника си.

Асуел нокаутира Алмейда с технически нокаут само 102 секунди след началото на мача. Според информации, Алмейда е влязъл в битката с контузия на ръката, а след като 25-годишният американец започна да натиска, бразилецът не успя да окаже почти никаква съпротива.

След победата Асуел заяви, че иска да се бие на събитието UFC 323 в Лас Вегас в началото на декември, за да излезе в същата галавечер преди своя съотборник Джошуа Ван, който – по думите му – ще се бори за титлата в категория муха.

UFC все още не е потвърдил официално този двубой.

