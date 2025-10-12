Легендата Алдо с емоционален момент на UFC Рио

Популярни
  • 12 окт 2025 | 08:39
  • 429
  • 0
Легендата и член на Залата на славата на UFC Жозе Алдо излезе на сцената на Farmasi Arena под звуците на своята емблематична песен „Run This Town“, за да остави ръкавиците си в центъра на октагона по време на UFC Fight Night 261 в Рио де Жанейро.

Емоционалният момент бе споделен със семейството му, което се присъедини към него на ринга, за да го прегърне до поставените му ръкавици – символичен жест за края на една велика кариера.

39-годишният Алдо официално се оттегли от активна ММА кариера през май, като това бе вторият път, в който обявява оттеглянето си. Към онзи момент той бе загубил три от последните си четири двубоя, но въпреки това остава в историята като един от най-великите бойци в света.

Алдо напуска сцената, оставяйки след себе си легендарно наследство, което завинаги ще бъде част от историята на смесените бойни изкуства.

Снимки: Imago

