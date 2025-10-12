Легендата Алдо с емоционален момент на UFC Рио

Легендата и член на Залата на славата на UFC Жозе Алдо излезе на сцената на Farmasi Arena под звуците на своята емблематична песен „Run This Town“, за да остави ръкавиците си в центъра на октагона по време на UFC Fight Night 261 в Рио де Жанейро.

Емоционалният момент бе споделен със семейството му, което се присъедини към него на ринга, за да го прегърне до поставените му ръкавици – символичен жест за края на една велика кариера.

The King of Rio Jose Aldo 🇧🇷



What a moment 🥲#UFCRio | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/AA2DbYfb2x — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) October 11, 2025

39-годишният Алдо официално се оттегли от активна ММА кариера през май, като това бе вторият път, в който обявява оттеглянето си. Към онзи момент той бе загубил три от последните си четири двубоя, но въпреки това остава в историята като един от най-великите бойци в света.

Алдо напуска сцената, оставяйки след себе си легендарно наследство, което завинаги ще бъде част от историята на смесените бойни изкуства.

Снимки: Imago