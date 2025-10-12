Оливейра подлуди Рио с убедителна победа в UFC

Популярни
  • 12 окт 2025 | 08:33
Чарлс Оливейра (36-11 MMA, 24-11 UFC) записа поредната си впечатляваща победа, след като принуди Матеуш Гамрот (25-4 MMA, 8-4 UFC) да се предаде със задушаваща хватка (rear-naked choke) във втория рунд на галавечерта UFC Fight Night 261 в „Farmasi Arena“ в Рио де Жанейро.

Още в първия рунд бразилецът доминираше на земя, а във втория напълно завърши работата си с перфектна техника. Така Оливейра подобри собствените си рекорди в UFC – вече има 21 победи с приключване и 17 със събмишън.

Бившият шампион в лека категория остава непобеден в родината си Бразилия – 18-0 в кариерата си и 7-0 в UFC, като публиката в Рио избухна в екстаз след неговата победа. Събмишънът дойде на 2:48 минута от втория рунд.

В интервюто си на ринга с Майкъл Биспинг Оливейра заяви, че иска следващият му двубой да бъде срещу Макс Холоуей за символичната титла „BMF“ (Baddest Motherf*er).

Двубоят започна с високо темпо – двамата тръгнаха с размяна на тежки удари. Само след 30 секунди Гамрот направи опит за събаряне и успя да прати Оливейра на земята. Но веднага след това бразилецът улови ръката му и започна да търси събмишън, като демонстрира колко опасен е на земята. Полякът успя да се измъкне, но бе ясно, че престоят на земята ще е смъртоносен риск срещу Оливейра.

След това Гамрот се опита да атакува крака на Оливейра, но бразилецът се извъртя светкавично, мина зад гърба му и взе контрола. Малко преди края на рунда Гамрот отново се опита да избяга, но Оливейра заключи тялото му в триъгълник с краката и го „язди“ до края на частта, като не му даде шанс да се измъкне.

Във втория рунд Гамрот вече не искаше да влиза в борба на земя, но трябваше да се справя с натиска на Оливейра в стойка. Бразилецът постоянно го притискаше напред, а полякът опитваше отделни контри, без да създава реална опасност. Три минути преди края, Оливейра го вдигна и го тръшна мощно на земята, след което последва демонстрация по бразилско жиу-жицу – бързо прокара ръката под врата, заключи хватката и принуди Гамрот да се предаде.

След победата, Оливейра прескочи клетката и се хвърли сред публиката, за да празнува със своите фенове и семейство.

Снимки: Imago

