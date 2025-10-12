Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Торнео Betano, Аржентина
Четири драматични мача в Торнео Betano Клаусура тази нощ

  • 12 окт 2025 | 06:30
  • 215
  • 0
В нощта на 11-ти срещу 12-ти октомври (събота срещу неделя) се изиграха нови четири мача от 12-тия аржентинския Торнео Betano Клаусура.

След техния край лидер в група “А” е Дефенса и Хустисия, а в група “В” води Депортиво Риестра.

Химнасия Ла Плата допусна домакинско поражение от Талерес Кордоба с 1:2. Съперниците си размениха по един бърз гол в самото начало, когато гостите поведоха благодарение на Федерико Гироти (2’), а домакините изравниха чрез Баутиста Мерлини (7’). Крайният резултат бе оформен дълбоко в добавеното време с гола на Аугусто Шот (90'+2’).

В първия мач след полунощ Расинг Клуб също записа победа като гост, надделявайки с 3:1 срещу Банфийлд.

Головете за победителите отбелязаха Бруно Зукулини (26’, 60’) и Адриан Балбоа (90'+1’), а почетното попадение за домакините вкара Бруно Сепулведа (90+3’).

Голяма роля за победата имаше и фактът, че Банфийлд остана с човек по-малко в средата на второто полувреме, след като в 78-ата минута Лаутаро Гомез получи директен червен картон.

Белграно и Естудиантес направиха равенство 1:1. И двата гола паднаха в заключителния етап на срещата, като домакините поведоха с попадението на Николас Фернандес в 68-ата минута, а в 4-ата минута на добавеното време Габриел Компанючи си вкара автогол. Лукас Меноси пък от Белграно си изкара два жълти картона, но това стана чак в 97-ата минута, което не повлия на крайния резултат.

Драматична развръзка имаше и в последния мач, в който Росарио Сентрал победи с 2:1 при гостуването си на Велес Сарсфийлд. Алехо Велис изведе Росарио с гол в 17-ата минута, а в началото на второто полувреме Мануел Лансини изравни с попадението в 51-вата минута. Крайният резултат оформи Виктор Малкора след точно реализирана дузпа в 97-ата минута. Домакините от Велес освен че загубиха, останаха и с човек по-малко, след като в 12-тата минута на продължението Родриго Алиендро си изкара директен червен картон.

