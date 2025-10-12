Популярни
  Фенове на Албания отпразнуваха победата над Сърбия със скандални скандирания

  • 12 окт 2025 | 08:20
  • 891
  • 1
Албания победи селекцията на Драган Стойкович Пикси в Лесковац с резултат 1:0 и натрупа четири точки преднина пред „орлите“, като има и мач повече.

Тази вечершният триумф предизвика голямо празненство сред албанските фенове, не само в родината, но и в региона, а сега в интернет се появи скандален запис от Северна Македония, където това празненство се превърна в антисръбски митинг, възмущават се колегите от Sportal.rs.

На записа, публикуван от „Sitel TV“, може да се види голяма група албански фенове, събрали се в Тетово, които отпразнуваха спортната победа с викове „Каурски ку*ви“ и „Умри Сърбия“ и скандирания в чест на прословутата организация „УЧК“, която в Сърбия е определяна за терористична.

Снимки: Imago

