Лиам Лоусън иска да стартира в най-известното австралийско състезание

Пилотът на Рейсинг Булс във Формула 1 Лиам Лоусън ще е сред гостите на най-голямото автомобилно състезание в Австралия – „1000 километра на Батърст“, което е утре на митичната писта „Маунт Панорама“.

Лоусън е в Батърст, за да подкрепи своя приятел и сънародник Матю Пейн – звездата на Гроув Рейсинг (на снимката).

Има ли предимство Норис в битката за титлата?

През 2023 година Лоусън кара на „Маунт Панорама“ Ред Бул RB7 от 2011 година, за да демонстрира възможностите на автомобил от Формула 1 на трасето.

„Разбира се, много бих искал да участвам в „Батърст 1000“ – обясни Лоусън пред австралийския сайт Speedcafe. – След като карах тук автомобил от Формула 1, вече имам желание да се състезавам тук и с удоволствие ще стартирам в това състезание.

„Сега съм тук, за да подкрепям Мат Пейн, един от най-добрите ми приятели, ние сме израснали заедно, бяхме съперници в картинга и се надявам, че той ще спечели победата.“

"Батърст 1000" стартира в неделя в 3:45 часа българско време и ще се излъчва пряко по Макс Спорт 1.

