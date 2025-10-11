Добруджа победи Шумен 61 в дербито от третия кръг на "А" РХГ

Добруджа победи гостуващия вицешампион Шумен 61 с 25:23 (17:13) в дербито от третия кръг на първенството на България по хандбал за мъже в "А" РХГ.

След равностойно начало домакините започнаха да трупат аванс, който 6 минути преди почивката почивката достигна до 14:8.

Бяла стартира с победа защитата на титлата

През втората част гостите от Шумен опитаха да заличат пасива си и в 56-ата минута намалиха до 23:24, но в последствие добричлии вкараха гол, а в последните две минути не допуснаха съперника да стигне до ново попадение и това се оказа решаващо.Така двата отбора събраха по 4 точки и делят второто място в класирането.Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) спечели гостуването си на НСА с 26:21 (13:9) и остана еднолично на върха с пълен актив от 6 точки.

Бронзовият медалист от миналия сезон Осъм пропиля аванс от 3 гола след почивката и стигна само до 21:21 (11:8) срещу гостуващия Спартак (Варна), който заслужи първа точка в кампанията.

Пирин 64 (Гоце Делчев) постигна дебютна победа за сезона след 33:30 (18:14) над гостуващия Чардафон. Домакините започнаха по-добре и водеха с 9:5 в средата на първото полувреме, като до края не допуснаха да бъдат застигнати, въпреки че габровци намалиха изоставането си до 30:31 малко повече от минута преди финалната сирена. С две безответни попадения в края на Христо Дречев и Борислав Партенов пиринци си осигуриха победата.Партенов беше най-резултатен за победителите с 10 попадения, Ивайло Рачев добави 8, а Дречев допринесе със 7. За Чардафон с 10 гола завърши Станислав Йорданов.

