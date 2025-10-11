Популярни
Бяла стартира с победа защитата на титлата

  • 11 окт 2025 | 18:28
Бяла започна защитата на титлата си в женското хандбално първенство с убедителна победа при гостуването на Спортист-Кремиковци 2018 с 45:15 (22:11). Домакините, които разчитат основно на млади състезателки, оказаха по-съществена съпротива в първите 20-ина минути, но в последствие момичетата на Виктория Жосан направиха серия от седем безответни гола и се оттеглиха на почивка с аванс от 22:11.

През втората част гостенките, които стартират сезона с амбицията за пета поредна титла, доминираха сериозно и направиха разликата в резултата значителна.Кръстина Касабова беше най-резултатна за шампионките с 8 попадения, Соня Богданова добави 7, а по 6 пъти се разписаха Валерия Горенко, Аля Гончаренко и Яна Третина.

