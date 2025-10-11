Над 120 танцьори се включиха в национален фестивал по спортни танци в Две могили

Повече от 120 участници се включиха в националния фестивал по спортни танци, който се организира в sпортната зала в град Две могили, област Русе. Това съобщи за БТА кметът на града Мариета Петрова.

"За нас е чест да сме домакин на подобно събитие, което се организира за първи път в Две могили. Целта е да се популяризира спортният танц като изкуство и спорт, който възпитава дисциплина, хармония и естетика, както и да се създадат нови възможности за културен обмен между младите таланти от цяла България", каза още Петрова.

Фестивалът ще продължи до късно тази вечер. Организатори са Българската федерация по спортни танци, Община Две могили, Центърът за подкрепа за личностно развитие "Д-р Пангелов" и клуб по спортни танци Фламинго тийм.

Снимка: Община Две могили