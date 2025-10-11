Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

  • 11 окт 2025 | 15:14
  • 116
  • 0
Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

Съботният ден в Пирдоп се превърна в истински празник на спорта. Над 110 деца на възраст между 4 и 12 години направиха първите си стъпки в художествената гимнастика, вдъхновени лично от една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева. Събитието отбеляза старта на редовни тренировки по художествена гимнастика в региона, които ще се провеждат под шапката на спортен клуб "Катрин". Новото подразделение в Пирдоп вече събра впечатляващ интерес – 110 записани деца, готови да открият магията на този красив и дисциплиниращ спорт.

Зад инициативата стои енергията и отдадеността на група жени, които живеят и работят в района. Обединява ги платформата Women4Metals на компанията „Аурубис България“,  която има за цел да приобщава повече жени и да създава условия за тяхното развитие.

“Всичко започна като разговор между три майки и жени, свързани с художествената гимнастика” споделиха от организаторите.

Катрин Тасева прие каузата присърце и не само даде името си на новата школа, но и лично се включи в първото занимание, като проведе интерактивен урок с малките гимнастички.

“Аз съм много въодушевена от големия интерес към художествената гимнастика тук в региона. Ще дадем всичко от себе си , за да сбъдвате вашите мечти.“, каза Катрин, която бе посрещната с аплодисменти и много усмивки.

Присъстващите на събитието – родители, треньори, представители на местната власт и спортни ентусиасти – единодушно подчертаха колко важно е децата от по-малките градове да имат достъп до качествени спортни активности.

След края на официалната част децата имаха възможност да получат автографи от Катрин Тасева и да се снимат с нея – спомен, който със сигурност ще запомнят.

С новата школа по художествена гимнастика в Пирдоп се отваря нова страница за спорта в региона. Инициативата показва, че когато усилията на активни хора от общността се обединят с подкрепата от местните власти и социално ангажираните компании,  се раждат реални възможности за бъдещето – особено за най-малките.

