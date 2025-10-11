Славия спря серията на Академик (Пловдив) в Елитната група до 16 години

Славия и Академик (Пловдив) не се победиха и завършиха при 0:0 срещата си от 10-ия кръг на Елитната група до 16 години. По този начин серията на пловдивчани от девет поредни победи спря в “Овча купел”.

Двубоят започна по-добре за гостите и още във втората минута те можеха да поведат, но вратаря на “белите” Георги Щърков се намеси. Малко по-късно отново той спаси удар по диагонала на Антоан Добрев. В края на полувремето пред Славия също се отвори възможност, но шут на Кирил Янков мина покрай гредата.

Втората част започна с натиск на Академик, но до сериозни опасности пред вратата на столичани не се стигаше. Десет минути преди края на срещата Славия имаше и златна възможност да спечели мача, но Георги Димитров, останал сам срещу вратаря, не успя да го преодолее. В продължението на срещата Академик стигна до попадение, което обаче бе отменено поради засада. Така среща завърши без победител и двата отбора поделиха точките.

След 10-ия кръг Академик събира 28 точки, докато Славия е с 13.