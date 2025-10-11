Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

  • 11 окт 2025 | 15:33
  • 1001
  • 0

Шампионите на България в efbet Супер Волей от Левски София стартираха победно на турнира в Гърция, с който приключват контролите му преди началото на сезона.

Във Флорина волейболистите на Николай Желязков се наложиха над Кифисия с 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 26:24).

Тодор Скримов записа 22 точки (3 аса, 1 блок). Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг добави 16 точки (1 ас, 1 блок).

Първи мач след среброто от световното записа либерото Дамян Колев.

Днес от 19:00 часа "сините" ще срещнат ПАОК (Солун), финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на южната ни съседка. В редиците на солунския тим са българските волейболисти Николай Колев и Николай Къртев.

В неделя от 12:30 ч. левскарите ще финишират в турнира с мач срещу домакините от Ифестос (Флорина), който ще е последен за шампионите преди началото на efbet Суперкупа на България по волейбол на 18 октомври.

"Сините" излизат срещу Берое 2016 (Стара Загора) на 18 октомври в зала "Левски София".

