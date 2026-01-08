Отличават най-добре работилата с подрастващи федерация

Популярни
OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  • 8 яну 2026 | 13:31
  • 284
  • 0
Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) ще връчи за първи път награда на федерацията, която е работила най-добре с подрастващите през изминалата 2025 година.

Това ще се случи по време на награждаването на Viasport.bg на най-добрите млади спортисти на България, което ще се проведе на 10-и януари, събота, от 11 часа в Театралната зала на частно училище "Свети Георги" в София. Тържеството може да се гледа на живо Sportal.bg.

Първият носител на приза бе определен чрез гласуване на спортните журналисти в анкетата на Viasport.bg.

АБСФ ще се включи и със специална награда за най-добрия млад спортист на България за 2025 г., а в церемонията ще участват председателят на асоциацията Иван Ценов и доц. Румен Стоилов, президент на федерацията по джудо.

