Илиян Стойнов записа две победи в квалификациите в Естония

Националът Илиян Стойнов записа две победи и едно поражение в квалификациите при мъжете на международния турнир по бадминтон "International Series" в естонската столица Талин.

Българинът, който е поставен под номер 15, победи в първия кръг на пресявките Адам Кончол (Унгария) с 21:14, 21:14 за 40 минути, а след това надделя и над Даниелиус Берзанскис (Литва) с 21:19, 21:12 за 32 минути.

В третия си мач Стойнов отстъпи пред Мади Соу (Франция) с 18:21, 12:21 за 39 минути.

В надпреварата беше заявен още един българин Димитър Янакиев, но той няма да стартира.

Това е първи турнир от международния календар за 2026 година.

Снимки: Sportal.bg