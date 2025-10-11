Популярни
Българи инвестират в италиански футболен клуб с традиции

  11 окт 2025
Група от утвърдени италиански предприемачи и мениджъри, работещи в България, придоби преди около година голям дял от капитала на Про Сесто. Групата е свързана с Алесандро Джерето, президент на Италианската търговска камара в България, и Никлас Амунсон, предприемач във финансовата сфера, опериращ в Хонконг, и управляващ партньор в New Peak Partners.

Футболният клуб е със седалище в Сесто Сан Джовани – град с около 110 хиляди жители и участва в четвъртата дивизия (Серия D).

Придобиването се състоя през юли 2024 г., веднага след изпадането на клуба от Серия C в Серия D. Целта е да бъдат консолидирани сметките на дружеството, да се реорганизират, да се повиши стойността на активите му и клубът да бъде върнат в професионалния футбол.

Про Сесто е основан през 1913 г. и има футболни традиции в Италия с четири участия в Серия B и около 30 в Серия C.

Сред активите си клубът може да се похвали със стадион с покрита трибуна без писта за лека атлетика. Стадионът разполага с 3500 места и естествен терен.

Стадионът е предоставен на концесия от Общината на Сесто Сан Джовани за срок от 30 години и включва офис сграда, зала за VIP гости, зали за срещи, спортен център с два стандартни терена и едно игрище за Футбол 7 с изкуствена настилка. В рамките на спортния център са изградени 3 корта за падел, нови съоръжения за ресторантьорство и започва проект за оптимизация на енергийното потребление на стадиона чрез инсталиране на покрития с фотоволтаични панели. Про Сесто разполага също така с школа с над 500 регистрирани играчи (момчета и момичета) и женски футболен отбор, който играе в националното първенство Серия C.

Оперативното управление на проекта на място е възложено на Фабрицио Наварини, предприемач от Монца, както и на Марко Скамьола, италиански адвокат, който също управлява корпоративното дружество Professional Football Investments Ltd, използвано за инвестицията.

Според думите на президента Алесандро Джерето, целта, която е накарала групата, включваща български инвеститори да инвестира в Про Сесто, е да се повиши стойността на престижното италианско футболно дружество чрез интервенции в областите на реорганизацията и модернизацията на съоръженията, както и оптимизацията на потенциала на стадиона.

