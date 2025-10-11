Популярни
Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 08:45
  • 178
  • 0
Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени, а Стефани Стоева и за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция).

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия) с 21:17, 21:18 за 35 минути. За тях първия ден на надпреварата беше изключително тежък, те играха всяка по три мача, а денят им започна в залата в 8.00 часа и приключи 30 минути след полунощ.

Днес в спор за място на полуфиналите българките ще играят срещу Флави Вайе и Елза Жакоб (Франция).

На единично Стефани Стоева се наложи над Агнеш Короши (Унгария) с 21:14, 21:12 за 24 минути, а следващата й съперничка ще бъде водачката в основната схема Вън Юй Чжан (Канада).

Другите българи приключиха участие в надпреварата. На смесени двойки Евгени Панев и Габриела Стоева загубиха от Харихаран Амсакарунан и Треса Жоли (Индия) с 9:21, 9:21. При мъжете Димитър Янакиев отстъпи пред водача в схемата Кантафон Вангшарон (Тайланд) в оспорван мач с 23:21, 14:21, 17:21. На двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова претърпяха поражение от Сара Длапка и Лена Румполд (Австрия) с 18:21, 20:22.

