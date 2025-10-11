Популярни
  Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл в Гърция

Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл в Гърция

  • 11 окт 2025 | 12:38
  • 206
  • 0
Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 1 българин загуби от третия в схемата Йохан Никлес (Швейцария) с 2:6, 0:6 за 69 минути, след като допусна шест пробива.

За Нестеров това беше първи полуфинал във веригата на Международната федерация ITF от средата на май, когато спечели титлата на състезание от същия ранг в Букурещ.

Снимки: Sportal.bg

