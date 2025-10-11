Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

  • 11 окт 2025 | 11:14
  • 246
  • 0

Клубните карти на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив за сезон 2025-2026 вече са в продажба, обявиха от тима.

"Бъдете неотлъчно до шампионките през целия сезон с абонаментната VIP карта, която осигурява достъп до всички домакински мачове на клуба от Шампионска лига, Национална волейболна лига и Купа България. Цената на клубната карта е 100 лева и може да бъде закупена на касата на фитнес център Light Fit в зала "Строител", както и преди всеки мач на билетната каса във волейболната зала", написаха от клуба в социалните мрежи.

"Билетите за домакинските двубои от НВЛ и Купа България в Строител ще бъдат на цена: 10 лева - редовен билет и 5 лева - за пенсионери и ученици. Първият мач на Марица за сезона е на 19 октомври (неделя) от 13:30 часа в зала Строител! Бъдете с нас от първия съдийски сигнал и нека заедно напишем още една златна страница в историята на Марица!", призоваха още от отбора.

Междувременно, Марица спечели първия си приятелски мач в Солун срещу гръцкия вицешампион ПАОК в пет гейма. Днес двата отбора отново ще се срещнат в 15:00 часа в спортна зала Микра 1 (Солун) за втората контрола помежду си.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

  • 10 окт 2025 | 20:38
  • 1836
  • 5
Нефтохимик с купа преди efbet Суперкупа на България по волейбол

Нефтохимик с купа преди efbet Суперкупа на България по волейбол

  • 10 окт 2025 | 20:32
  • 1657
  • 0
Берое и Нефтохимик отново ще играят контрола помежду си

Берое и Нефтохимик отново ще играят контрола помежду си

  • 10 окт 2025 | 16:37
  • 683
  • 0
Дияна Борисова ще защитава цветовете на Марица и през новия сезон

Дияна Борисова ще защитава цветовете на Марица и през новия сезон

  • 10 окт 2025 | 11:13
  • 506
  • 0
Хеймиш Хейзълдън: Изрично ми препоръчаха да дойда в ЦСКА

Хеймиш Хейзълдън: Изрично ми препоръчаха да дойда в ЦСКА

  • 9 окт 2025 | 18:10
  • 2749
  • 1
efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври

  • 9 окт 2025 | 16:49
  • 7487
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 4:0 Септември

ЦСКА 4:0 Септември

  • 11 окт 2025 | 11:03
  • 9706
  • 27
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 11964
  • 49
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 1488
  • 0
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 27255
  • 10
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 3369
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 3392
  • 0