Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

Клубните карти на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив за сезон 2025-2026 вече са в продажба, обявиха от тима.

"Бъдете неотлъчно до шампионките през целия сезон с абонаментната VIP карта, която осигурява достъп до всички домакински мачове на клуба от Шампионска лига, Национална волейболна лига и Купа България. Цената на клубната карта е 100 лева и може да бъде закупена на касата на фитнес център Light Fit в зала "Строител", както и преди всеки мач на билетната каса във волейболната зала", написаха от клуба в социалните мрежи.

"Билетите за домакинските двубои от НВЛ и Купа България в Строител ще бъдат на цена: 10 лева - редовен билет и 5 лева - за пенсионери и ученици. Първият мач на Марица за сезона е на 19 октомври (неделя) от 13:30 часа в зала Строител! Бъдете с нас от първия съдийски сигнал и нека заедно напишем още една златна страница в историята на Марица!", призоваха още от отбора.

Междувременно, Марица спечели първия си приятелски мач в Солун срещу гръцкия вицешампион ПАОК в пет гейма. Днес двата отбора отново ще се срещнат в 15:00 часа в спортна зала Микра 1 (Солун) за втората контрола помежду си.