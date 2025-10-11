Популярни
  2. Лека атлетика
  3. Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

  • 11 окт 2025 | 10:11
Двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Бол от Нидерландия обяви, че ще се състезава на 800 метра през следващата година.

"Следващата глава: 800 метра", написа Бол в профила си в Инстаграм.

"Наистина съм развълнувана да споделя следващата глава от кариерата си. Това е голяма промяна, несигурно е и е предизвикателство, но съм готова да се вложа в работата, заобиколена от невероятен екип, и да се насладя на това ново пътешествие", добави тя.

25-годишната Бол спечели световните титли на 400 метра с препятствия през 2023 година и миналия месец в Токио, и има второто най-добро време в дисциплината за всички времена - 50.95 секунди. Тя може да се похвали със 17 медала, включително девет златни, от Олимпийски игри, световни и европейски първенства на 400 метра, 400 метра с препятствия и щафети 4 по 400 метра за жени и смесена.

Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.
Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

Най-голямата съперничка на Бол в бягането с препятствия, световната рекордьорка и двукратна олимпийска шампионка Сидни Маклафлин-Леврон, премина на 400 метра тази година и спечели световната титла с второто най-добро време в историята миналия месец, постигайки 47.78 секунди.

"Научих толкова много от бягането с препятствия и наистина го обичах. Винаги ще има специално място в сърцето ми. Но съм готова за следващо предизвикателство, нов стимул, съвсем различен вид състезание. Наистина съм развълнувана да го проуча", каза Бол в придружаващо видео, цитирана от ДПА.

800 метра взе още е най-дългогодишният световен рекорд за жени - 1:53.28 минута, поставен от Ярмила Кратохвилова от бивша Чехословакия през 1983 година.

