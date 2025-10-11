Поражение за Вики Томова на старта на квалификациите в Нинбо

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира WTA 500 на твърди кортове в Нинбо (Китай) с награден фонд над 1 милион долара. Българката, която е 115-а в световната ранглиста, загуби от деветата поставена в схемата на пресявките Антония Рузич (Хърватия) с 6:7(1), 6:2, 1:6 за 2:12 часа игра.

В първия сет двете си размениха по два пробива, като Томова сервираше за сета при 5:4, но загуби подаването си. В тайбрека тя взе първата точка, но загуби следващите седем поредни и изостана в резултата. Във втората част 30-годишната софиянка допусна пробив за 1:2, но със серия от пет поредни гейма успя да изравни. В решителната трета част обаче хърватката доминираше, поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача.

Снимки: Gettyimages