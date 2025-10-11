Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Поражение за Вики Томова на старта на квалификациите в Нинбо

Поражение за Вики Томова на старта на квалификациите в Нинбо

  • 11 окт 2025 | 08:55
  • 346
  • 0
Поражение за Вики Томова на старта на квалификациите в Нинбо

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира WTA 500 на твърди кортове в Нинбо (Китай) с награден фонд над 1 милион долара. Българката, която е 115-а в световната ранглиста, загуби от деветата поставена в схемата на пресявките Антония Рузич (Хърватия) с 6:7(1), 6:2, 1:6 за 2:12 часа игра.

В първия сет двете си размениха по два пробива, като Томова сервираше за сета при 5:4, но загуби подаването си. В тайбрека тя взе първата точка, но загуби следващите седем поредни и изостана в резултата. Във втората част 30-годишната софиянка допусна пробив за 1:2, но със серия от пет поредни гейма успя да изравни. В решителната трета част обаче хърватката доминираше, поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

  • 11 окт 2025 | 04:02
  • 2117
  • 0
Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

  • 10 окт 2025 | 20:08
  • 1768
  • 2
Стефан Цветков награди участниците в "Мач на мира"

Стефан Цветков награди участниците в "Мач на мира"

  • 10 окт 2025 | 19:21
  • 657
  • 0
Медведев пребори Де Минор в Шанхай

Медведев пребори Де Минор в Шанхай

  • 10 окт 2025 | 16:17
  • 1605
  • 2
Глушкова отпадна на 1/4-финалите в Гърция

Глушкова отпадна на 1/4-финалите в Гърция

  • 10 окт 2025 | 15:53
  • 677
  • 0
Паолини най-после преодоля Швьонтек във важен мач

Паолини най-после преодоля Швьонтек във важен мач

  • 10 окт 2025 | 15:53
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 3984
  • 25
Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 31230
  • 62
България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

  • 10 окт 2025 | 22:23
  • 44326
  • 68
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 22294
  • 8
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 1529
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 2025
  • 0