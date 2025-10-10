Нефтохимик с купа преди efbet Суперкупа на България по волейбол

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) стартираха сезона с трофей, след като спечелиха Купата на приятелския турнир в Бургас. Воденият от Франческо Кадеду тим надигра градския съперник Дея спорт 3:0 (25:21, 25:19, 25:18) във финала на надпреварата, изигран в морския град, което бе за загрявка за efbet Суперкупа на България по волейбол.

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври в зала “Левски София”. Нефтохимик среща вицешампиона на efbet Супер Волей Локомитив Авиа (Пловдив).

Вчера нефтохимиците надиграха Черно море (Варна) с 3:0 гейма в полуфиналите на турнира.

Нефтохимиците поведоха от самото начало на мача (4:1), след което продължиха да диктуват положението. В ключовите моменти (17:11) градският съперник намали дистанцията, като на моменти се доближи само на две точки. Момчетата на Франческо Кадеду успяха да се откъснат и да затворят с добра преднина.

Бронзовият медалист доминираше изцяло във втората част и без проблем поведоха в срещата с 2:0 гейма.

Идентично се разви и третият гейм и нефтохимиците закономерно се поздравиха с успеха.