Има моменти, в които се чувствам уязвим и се съмнявам в себе си, призна Белингам

Една от големите звезди на Реал Мадрид - Джуд Белингам, говори откровено за чувствата си в деня на менталното здраве, както и за огромното напрежение, което идва от социалните мрежи. Той е посланик на “Лауреус” и сподели мислите си през тази платформа.

"Когато бях млад футболист в Бирмингам Сити, имах навика да напиша името си в Туитър и да прочета всичко, което се пише за мен. Въпреки че повечето коментари бяха положителни, реших, че мнението на хората, които не ме познават, не би трябвало да ми влияе. Ако коментарите пък бяха негативни, се питах защо си причинявам това на менталното здраве. Има аспекти в социалните мрежи, които са много полезни за спортиста. Все повече спортистите говорят за тези медии, отколкото на пресконференции или телевизионни интервюта. Когато можеш да бъдеш откровен и честен с феновете, им даваш добра идея за теб и живота ти. Това ти помага.

"С развитието на социалните мрежи и технологиите има повече начини да атакуваш някого, да му навредиш. А все още има неудобство да се говори за менталното здраве. Знам, че е имало много моменти, в които съм се чувствал уязвим, съмнявал съм се в себе си и съм имал нужда да говоря с някого, но вместо това се опитвах да поддържам имиджа на мачо, който не се нуждае от никого. Истината е, че се чувстваш много по-добре, когато говориш с някого за чувствата и емоциите си.

"Обичта, която получава спортистът, е невероятна. Но за всеки, който те обича, има и такъв, който не те харесва заради отбора, в който играеш, или за нещо, което си направил. А омразата към един спортист може да бъде унищожителна. Всеки може да говори за спорт, но трябва да има граница за ужасните неща, които могат да се кажат. Най-важното е увереността. Когато я имаш, чувстваш, че е завинаги. Когато я нямаш, може да се почувстваш много малък, нищо не работи - нито краката ти, нито тялото", коментира Белингам.

Снимки: Gettyimages